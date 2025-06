Musica e solidarietà in parrocchia

Una serata di convivialità, musica e solidarietà si terrà sabato a Gradizza, grazie ad un nuovo appuntamento di “Aiutiamo chi aiuta”, organizzato dall’Associazione San Lorenzo Parrocchia di Gradizza con il patrocinio del Comune di Copparo. Al campo sportivo di Gradizza, infatti, è in programma la quinta edizione del Memorial Alberta Mangherini e Sergio Cirelli: un appuntamento che unisce buona tavola, spettacolo e beneficenza, realizzato con la collaborazione di Avis, Ail Ferrara e Anteas. Dalle 20 prenderà il via la cena, all’ombra dello stand coperto allestito al campo sportivo, con un menù che prevede antipasto di salumi, risotto agli asparagi, grigliata di carne mista con insalata, vino, acqua e caffè (costo 30 euro): la prenotazione è obbligatoria (anche via WhatsApp) ai numeri 348-8413799; 333-2962080; 333-3768303.