Musica e spettacoli al De Micheli. La stagione si apre con Ron

Si aprirà con la grande musica, il cartellone di spettacoli 2023-2024 del Teatro Comunale ‘De Micheli’ di Copparo’. Domani sera alle 21, infatti, si alzerà il sipario con il concerto di Ron ‘Sono un figlio tour’, cui è affidato l’avvio di una stagione ricca di eventi. A presentarla, ieri, sono stati il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, dall’assessora alla Cultura Paola Peruffo e dal direttore artistico Massimiliano Venturi. "È con gioia e orgoglio che introduciamo una stagione bella e ricca, ideata ascoltando le opinioni del pubblico, che ha fornito le proprie opinioni attraverso un questionario di gradimento – ha spiegato il sindaco –. Anche quest’anno abbiamo puntato su due aspetti: l’accessibilità, con il mantenimento di tariffe calmierate, e la qualità, con l’incremento degli spettacoli e delle presenze artistiche di livello, oltre all’appuntamento con le compagnie dialettali". Ad arricchire la programmazione sono la rassegna domenicale ‘Junior’, ad ingresso gratuito, dedicata alle famiglie e gli appuntamenti con il Teatro Scuola. "Il ‘De Micheli’ – ha evidenziato Peruffo – trasmette ai più giovani messaggi importanti attraverso l’arte: messaggi positivi che possono attuare cambiamenti nella società". Il programma partirà con un grande protagonista della musica italiana come Ron. Si proseguirà il 7 dicembre con il nuovo lavoro di Gabriele Cirilli ‘Nun te regg più’, in anteprima regionale, e il 13 gennaio con il ritorno della Compagnia Corrado Abbati e il musical ‘Stelle di Broadway’. E ancora, Marco Morandi con ‘20 canzoni da portare su un’isola deserta’ (27 gennaio), Francesco Paolantoni con ‘O Tello, o… io’ (20 febbraio), Marco Mazzocca con ‘Chi me lo ha fatto fare’ (2 marzo), Lorenzo Marangoni con ‘Stand up poetry’ (17 marzo), Teo Mammuccari con ‘Sarà capitato anche a voi’ (24 marzo) e Stivalaccio Teatro con ‘Romeo e Giulietta’ (6 aprile). Domenica alle 16 debutta anche la rassegna ‘Junior!’ con la Compagnia Lannutti & Corbo che proporrà ‘All’inCirco Varietà’.