Musica e sport, un successo la prima ’Capitello Beer Marathon’

"È stata una giornata all’insegna del divertimento, dell’amicizia, della corsa, dei giochi, del piacere di gustarsi una birra fresca. Il tutto accompagnato dalla musica". Sono felicissimi gli organizzatori della Polisportiva Capitello di Codigoro dopo il debutto della prima edizione della "Capitello Beer Marathon", una gara non competitiva di otto chilometri con 24 giochi da effettuare per proseguire la corsa, per la quale sono occorsi 5 mesi di preparazione. I partecipanti sono stati 85 ed hanno dovuto confrontarsi con diverse prove: per esempio l’attraversamento di traballanti zattere, oppure tirare con l’arco e scivolare sulle superfici insaponate. La partenza e l’arrivo era prevista presso il campo sportivo di Pontelangorino mentre il percorso si snodava tra le campagne. Durante la gara, i partecipanti hanno percorso un circuito misto, caratterizzato da una serie di curve. Nel percorrere i sentieri del Bosco Spada il colpo di scena, e forse al cuore, a causa di un ragazzo mimetizzato in mezzo agli arbusti con una tuta di foglie, che sorprendeva le ignare concorrenti. Dalle 22 c’è stato super concerto della Branco Band di Modena con due ore di musica non stop anni 70/80/90. Gli organizzatori ringraziano le altre associazioni che hanno collaborato: Valieri, Volano Borgo Antico, Pro Loco Bosco, Arcieri Lagosanto, i dj Albert e Cristian Noize e il presentatore Matteo colognesi. "Siamo già pronti - concludono - per la prossima edizione".

Claudio Castagnoli