Musica e storia. Cento festeggia la Repubblica

Le celebrazioni della Festa della Repubblica a Cento sono iniziate ieri con l’esibizione musicale della Banda Verdi e della Guercino Band. Oggi il comune invita tutta la città a partecipare alle celebrazioni in piazza Guercino dalle 8.30, dove verranno posizionati i mezzi militari storici della suggestiva Colonna della libertà. Molto particolare quest’anno, la presenza della Galleria storica nazionale dei vigili del fuoco di Mantova con i loro mezzi tutti da scoprire. La Colonna poi, alle 10 partirà da piazza Guercino diretta a Ravarino e toccando Pilastrello alle 10.15, Finale Emilia alle 10.30 con sosta in piazza Garibaldi e ripartenza alle 11 per poi arrivare a San Felice sul Panaro, Camposanto e infine Ravarino per le 11.30, dove i mezzi rimarranno fino al pomeriggio. A Cento i festeggiamenti del 2 giugno continueranno alle 10 quando le autorità si ritroveranno davanti al Monumento ai Caduti, con l’accompagnamento musicale della banda Verdi di Cento. Dopo la benedizione della corona al monumento dei caduti, toccherà alle 10.30 alla benedizione della corona davanti al municipio e agli interventi della consigliera comunale Nicol Tatti e del sindaco Edoardo Accorsi.