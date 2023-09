Musica e street food, la Fiera si scalda

Spettacoli musicali, street food, cultura, sport e divertimento, è il ricco programma della sessantaseiesima edizione della fiera di Argenta. Il sipario si alzerà domani con il concerto di Iskra Menarini e Teo Ciavarella con lo spettacolo "Com’è profondo il jazz. Tributo a Lucio Dalla". Iskra Menarini è la storica vocalist che ha accompagnato il cantautore bolognese per oltre vent’anni, mentre Teo Ciavarella è stato un collaboratore di lunga data di Lucio Dalla. Lo spettacolo copertina è in programma venerdì con Edoardo Bennato, due ore di musica, video e l’interazione con il pubblico per un evento da vivere dall’inizio alla fine. Sabato il centro cittadino diventa una discoteca a cielo aperto dove tutti potranno trovare la propria musica: piazza Garibaldi vede protagonisti i DJ Pekka e Simone Berlini, per una proposta musicale che coinvolgerà i giovanissimi, mentre il pubblico più maturo potrà ballare in piazza Marconi con DJ Lorenz, storico DJ della discoteca argentana "Il nuovo mondo". La chiusura della Kermesse fieristica è stata affidata alla travolgente e contagiosa energia della band bolognese Joe Dibrutto: trent’anni di attività, sei dischi e oltre duemila concerti ha fatto ballare e divertire migliaia di persone a ritmo di discomusic e funk.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 a ingresso libero. Lo street food di piazza Giovanni XXIII e via Bolognesi anche quest’anno porterà sul territorio le più ghiotte proposte culinarie provenienti da tutta Italia, mentre le associazioni del territorio proporranno numerosi punti ristoro e ristorantini. Tutte le associazioni del territorio sono raccolte ne "Il villaggio del volontariato" di piazza Marconi, che quest’anno avrà come tema il "Mago di Oz". Dopo la disastrosa alluvione si vuole trasmettere un messaggio positivo: al suo interno saranno presenti uno stand gastronomico, i punti informativi delle associazioni, laboratori per bambini, le piante antinquinamento, open games, musica, giochi scout e truccabimbi, oltre a mostre d’arte, un’area del benessere psicofisico, un punto dove apprendere tecniche di primo soccorso e l’immancabile mercatino.

Ospiti speciali della fiera saranno le due delegazioni provenienti da Castelnau-le-Lez (Francia) e Plankstadt (Germania). Sabato alle 17 sarà rinnovato il gemellaggio con il Comune francese in occasione del ventesimo anniversario della firma, mentre si sottoscriverà un nuovo patto con gli amici tedeschi. Si proseguirà poi con la serata di gala con un concerto della filarmonica "Giuseppe Verdi" di Cona, della big band di Plankstadt e del gruppo artisticomusicale di Castelnau–le–Lez.

Franco Vanini