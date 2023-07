Musica e teatro a Pomposa Il clou è Alessandro Preziosi

Si apre il 14 luglio, nel parco abbaziale di Pomposa che si trasformerà per sei serate in un palcoscenico naturale e di fascino, la 58^ edizione di Musica Pomposa, la rassegna di concerti, organizzata dal Comune di Codigoro e da Emilia Romagna Festival. "Una rassegna di grandissima qualità, superiore a quella dello scorso anno – esordisce il sindaco Alice Zanardi – con artisti come Preziosi e un concerto con le musiche dell’indimenticato e inimitabile Morricone. Un appuntamento che richiama turisti dalle città vicine e dai lidi, idealmente si allaccia e prosegue la serata del 21 giugno dove ci fu il sold out, ricordando sempre che la musica è nata a Pomposa". Si comincia con le melodie argentine e alla sua natura selvaggia con Salvaje! (Selvaggio) alle 21,15 sul palco i Del Barrio, un trio di grandi musicisti argentini, accompagnati dalla cantante Nina Del Monte. Sempre alla stessa ora, mercoledì 19 luglio si esibirà l’Estonian Sinfonietta Soloists col concerto The seasons Digest, ispirato a Le Stagioni di Cajkovskij. Con la magia e il trasporto che creano le sue note sarà la musica di Ennio Morricone la protagonista della terza serata, martedì 25 luglio, sempre con inizio, alle 21.15, proposte dal concerto Musiche da Oscar, a cura dell’Ensemble Le Muse Soliste di Rondò Veneziano. Giovedì 27 luglio, Alessandro Preziosi (nella foto), attore amatissimo dal pubblico, porterà in scena le Idi di Marzo, raccontate da Shakeaspeare nel "Giulio Cesare". Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

cla. casta.