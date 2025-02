Musica ed eventi al ’Colombani’. I commercianti si mettono in gioco

Per la prima volta a Portomaggiore ci sarà il Colombus Carnival Party: musica, colori e tanto divertimento per rendere sempre più viva la cittadina con una notte spettacolare. E’ un inedito a Portomaggiore, un’iniziativa organizzata da un gruppo di commercianti e dall’amministrazione comunale, per valorizzare il parco "Giulio Colombani", che i giovani portuensi chiamano affettuosamente Columbus. Si terrà domani dalle 18.30 fino all’una di notte. Niente a che vedere con il tradizionale Carnevale dei bambini, articolato in due uscite, domenica 23 febbraio e il 2 marzo, con la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro, organizzato dalla Parroccchia Santa Maria Assunta. Il Columbus Party è festa senza soluzione di continuità. "Tutto è nato dalla volontà di alcuni commercianti portuensi – spiega l’assessore agli Eventi, Gian Luca Roma – ci siamo incontrati e abbiamo organizzato un evento innovativo: un carnevale serale rivolto in particolare ai ragazzi e agli adulti. L’attrazione più grande sarà un carro allegorico statico, sopra il quale si alterneranno i dj Tony Longo e Federico Bevilacqua, in arte 3M Power".

Molta attenzione sarà dedicata al cibo e bevande. "Sarà allestito uno stand nel parco Colombani – interviene Matteo Sgarzi, titolare del Bar Grillo che si affaccia sul parco e su viale Battisti, instancabile organizzatore di eventi – che si affaccerà sul piazzale Cavallari. Il noto giostraio Paolo Da Ronche porterà gonfiabili giganti; Antonio Stabellini della rosticceria "La Piazzetta" preparerà fritture e cibo da strada. Vanni Barboni con il suo truck proporrà dolciumi di ogni genere. Inoltre aperitivi e cocktail a cura del mio staff e della Caffetteria Lux di Federico Rinaldi". Non solo, la Caffetteria Lux proporrà anche fragranti bomboloni preparati dalla celebre Pasticceria Orsatti di Ferrara. "Siamo tutti emozionati ed eccitati per questa nuova avventura – riprende Matteo Sgarzi – mancano solo i portuensi e tutti coloro che vorranno divertirsi in compagnia. Invitiamo tutti a partecipare in maschera, si balla e ci si diverte fino all’una di note".

Franco Vanini