Musica, eventi e fuochi d’artificio. Il Capodanno ai lidi è servito

Comacchio è pronta a festeggiare il Capodanno, tra musica, spettacoli pirotecnici e divertimento. Si parte alle 15.30, quando il centro storico si animerà con l’appuntamento della rassegna ‘Natale in Piazza’ curata da I Teatri del Delta: protagonista sarà la compagnia ‘Atuttotondo’ che proporrà lo spettacolo ‘Te lo do io il medioevo’, e l’animazione su trampoli di Gianluca Palma con lo spettacolo ‘La musica di Zampanò’. Alle 16.30 bambini e famiglie sono attesi all’Antica Pescheria per gli spettacoli di burattini della rassegna ‘Natale nella Bottega di Geppetto’, sempre targati Teatri del Delta. In serata, la Sala Aceti della Manifattura dei Marinati ospiterà la Cena di gala, curata da Made Eventi, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Cna, accompagnata dalla musica del duo Righi e Caleffi (per informazioni https://bit.ly/CapodannoComacchio24). Alle 22, in piazzetta Trepponti, inizierà il dj set con i DJ Ricky Mazza e Massimo Bee, la cantante Jade e performance di danza aerea della palestra Fly Gym di Ferrara. E a mezzanotte, il cielo sarà illuminato dal tradizionale spettacolo pirotecnico a tempo di musica, visibile dal centro storico, mentre alle 00.30 in Piazzetta Trepponti si assisterà alla spettacolare cascata di stelle lunga 30 metri, prima di proseguire la festa in musica. Il 1° gennaio le iniziative proseguono: dalle 14 aprirà il punto ristoro all’Antica Pescheria (curato da New Esperia Beach e Bagno Battija), che dalle 18 ospiterà l’"Aperiprimo".

v.f.