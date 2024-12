Musica in piazza Garibaldi, emozioni e tantissima gente

"La musica è ancora una volta il filo conduttore che attraversa il tempo e fa da sottofondo alle nostre emozioni". Così il sindaco Simone Saletti prende atto del successo di pubblico di "Il Natale fa 90", la grande festa in piazza Garibaldi, sotto l’albero con le più conosciute canzoni suonate dai Rewind 90 che tra effetti scenici e pirotecnici ha fatto ballare una piazza gremita di tutte le età.

"La musica e la programmazione attenta degli oltre cinquanta eventi del periodo natalizio – sottolinea il sindaco - ha dato spazio anche alla generazione che ha vissuto con spensieratezza gli anni ‘90 che ha avuto la possibilità di riviverla con i figli e con i ragazzi".

Da qui una considerazione: "Il fatto che si sia svolto in piazza – aggiunge - nel centro della nostra città, particolarmente accogliente nel suo essere avvolgente nei colori, ha permesso di vivere due ore di spensieratezza come è giusto che sia il Natale. Fondamentale la presenza delle associazioni – conclude - con i sapori tipici delle nostre tradizioni, che per tutto il periodo delle festività si sono alternate negli stand con un’offerta di sapori. Sono iniziative che hanno portato tante persone, veramente tante e non solo di Bondeno, a vivere il nostro centro".

Claudia Fortini