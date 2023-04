Musica in reparto, pomeriggio al piano per pazienti e famiglie

Oggi alle 17 presso il reparto di unità cerebrolesioni, Elisa Piffanelli svolgerà un incontro di musica al pianoforte per i pazienti e familiari. In relazione all’aiuto alla persona Elisa Piffanelli sceglie di proporre ascolti musicali gentili nell’ambito ospedaliero. Si dedicherà in particolare a sonorità in grado di comunicare leggerezza, empatia, armonia per arricchire di presenza e delicatezza il contesto del ricovero ospedaliero. Elisa Piffanelli gestisce assieme ad un gruppo di giovani musicisti servizi di accompagnamenti musicali per cerimonie.