"Musica in spiaggia, a rischio 600 lavoratori"

Forte in queste ore la preoccupazione tra i titolari degli stabilimenti balneari. La prossima settimana – la sentenza doveva arrivare già nei giorni scorsi – il Tar si pronuncerà sul ricorso che vede contrapposta la discoteca Barracuda e i titolari dei bagni che hanno formato un gruppo proprio per contrastare questa azione legale, si tratta di una sessantina di operatori.

Al centro della questione ci sono gli orari dell’intrattenimento notturno sulle spiagge, che secondo un regolamento comunale sono fissati per le singole serate non oltre le e due di notte e per un numero complessivo di 40 serate nel corso di tutto l’anno, trenta di queste durante l’estate. E’ quanto stabilisce il regolamento numero 103 del Comune di Comacchio che regola lo svolgimento delle serate nei locali di pubblico spettacolo. "Se il Tar dà ragione alla discoteca – spiegano gli imprenditori del mare – verrà annullata questa disposizione e il rischio sarà quello di tornare a quella che era la situazione precedente". Tradotto, saranno consentite solo 16 serate e l’orario limite verrà fissato per le 23,30, dopo la musica deve essere spenta.

"Questo vorrebbe dire ammazzare un settore e assestare un duro colpo a tutto il turismo sulla costa di Comacchio e dei lidi. E’ chiaro che molti ragazzi, e non solo, vengono da noi anche per questa forma di divertimento, per i concerti, per gli spettacoli la sera. Se vengono eliminati l’attrattiva dei sette lidi verrà ridotta e di molto. A tutto vantaggio di altre località nelle quali la musica ha ben altri orari, come la Romagna". Gli operatori, che sono difesi dall’avvocato Onorati, sono in queste ore in grande apprensione. "Annullare l’attuale regolamente comunale – spiegano – significherebbe, di fatto, non poter più svolgere l’attività di pubblico spettacolo e quindi le serate. L’aspetto eclatante è che i locali di pubblico spettacolo, a Comacchio e sui lidi, danno da lavorare durante le serate a più di 600 dipendenti".

Si tratta di musicisti, addetti ai servizi, addetti alla sicurezza, insomma di tutte le figure legate a questo mondo, l’universo del divertimento, e all’indotto che questo settore crea. "Sarebbe un disastro anche per l’economia locale che subirebbe un duro colpo – dicono ancora i titolari degli stabilimenti balneari –. L’annullamento sarebbe una catastrofe. La riduzione di orari e del numero di eventi provocherebbe una crisi del comparto sui lidi comacchiesi". Insomma sono ore difficili per molti operatori dei lidi, con la paura che la musica venga spenta troppo presto. "Non possiamo poi lamentarci – l’amara conclusione – se i turisti fuggono su altre spiagge e se i lidi finiscono nell’oblio".