"Musica in spiaggia, lasciateci lavorare". Ma il Barracuda: "Difendiamo i nostri diritti"

Da una parte gli stabilimenti balneari, che finora grazie al regolamento comunale delle 40 serate da giugno ad agosto di musica e spettacoli fino alle 2 del mattino, hanno effettuato investimenti e dato da lavorare a 600 persone; dall’altra, la discoteca Barracuda che ritiene ingiusto lo stesso regolamento che, in pratica, mette in concorrenza questo locale della notte con gli stabilimenti balneari e che è diverso rispetto zone della costa come Cervia, Marina Ravenna o Riccione.

Da qui è nata la querelle legale che potrebbe concludersi a breve. Il Tar dovrà pronunciarsi proprio sul ricorso presentato dal Barracuda. Il rischio, per gli stabilimenti balneari, è l’azzeramento del regolamento che ormai dura da sei anni e il ripristino della chiusura entro le 23,30. Non nasconde la sua preoccupazione, ad esempio, Matteo Montagnini del Bagno ’Malua54’: "Nella zona di Comacchio ormai è rimasta soltanto una discoteca e ogni anno arrivano 2 milioni di turisti; mentre nelle altre aree della costa romagnola le discoteche sono molte di più. Da questa situazione che riguarda prettamente Comacchio, nasce l’esigenza che anche gli stabilimenti balneari effettuino spettacoli e ballo con un orario più prolungato. Sulla base di questo regolamento che fra un rinnovo e l’altro esiste da 6 anni, abbiamo effettuato investimenti importanti. Soltanto il Malua54 ha speso un milione per andare incontro all’esigenza dei turisti. Senza contare i 600 lavoratori che hanno un’occupazione grazie al regolamento comunale. Toglierci questa possibilità significa mettere a rischio importanti investimenti effettuati negli anni".

E aggiunge: "Questo regolamento, secondo le direttive regionali, può essere modificato dai comuni in base alla vocazione territoriale. Per questo motivo a Comacchio possiamo chiudere entro le 2 del mattino. I nostri stabilimenti poi hanno caratteristiche diverse dalla discoteca e quindi anche una clientela differente. Inoltre siamo in regola con i permessi e anche con i rumori come ha rilevato Arpae". Non è d’accordo Stefano Piazzi del Barracuda: "Non vogliamo danneggiare gli stabilimenti che possono continuare a fare gli aperitivi fino a mezzanotte. Ma questo regolamento è abnorme: soltanto nel periodo da luglio ad agosto parliamo di trenta serate. Una cosa del genere non esiste nelle altre zone della Costa. Avrei voluto poter dialogare su questi temi sia con l’amministrazione che con gli stabilimenti, ma non è stato possibile. Per questo motivo siamo stati costretti a un’azione legale per vedere riconosciuti i nostri diritti".