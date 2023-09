Musica, luna park e street food Festa alla Rocca e in piazza

Gli eventi a Cento vedono già attivi, fino 10 settembre il Luna Park in piazzale Bonzagni, la Corte dei Sapori in piazzale Rocca e lo Street Food ub via Bonzagni. Oggi, poi, il comune propone letture alle 17 al Giardino del Gigante, dalle 17 alle 20 al Don Zucchini la mostra interattiva "In fuga dalla Siria, se fossi costretto a lasciare il tuo Paese cosa faresti?", alle 19 al palco Rocca musica con ‘The Long Road Band’ e alle 21.30 spettacolo di Ritmo Danza. La Proloco, invece, al Red Special, ha alle 21 l’esibizione del CSR Jujitsu, alle 22 ‘Music Top Class’ tra bossanova, standard jazz e world music e l’esibizione di Sensual Dance Fit. Lunedì, si prosegue con il programma del comune alle 21.30 alla Rocca con ‘Diversamente artisti edizione 2023’ a cura della Fondazione Zanandrea: intrattenimento teatrale, musicale e vendita all’asta di alcune tele realizzate dai ragazzi del centro Zanandrea nel corso dell’anno. Il ricavato sarà investito nel progetto "Freed Home". La Proloco al Red Special invece, propone ‘Salutiamo la Centese Calcio’ alle 20.30 con la presentazione ufficiale della prima squadra GeG Costruzioni Centese Calcio che parteciperà al campionato di Prima Categoria e di tutto il Settore giovanile. Alle 21.30 si prosegue con la ‘Serata danzante’ con esibizione della A.S.D. Mondo del Ballo dalle 21.30