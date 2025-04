Musica contro le minacce al sindaco di Ferrara: “Vicinanza bellissima” / Foto

Ferrara, 10 aprile 2025 – “Se sentiremo suonare di sera o di notte faremo molto male a te e alla tua famiglia”, hanno scritto in una lettera minatoria recapitata al sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. E così, trenta musicisti della Amf scuola di Musica di Ferrara hanno risposto suonando alle minacce.

La città di Ferrara ha risposto in supporto e vicinanza al primo cittadino suonando proprio in Darsena (foto), una delle piazze espressamente citate dalla missiva anonima. La musica e gli eventi erano infatti al centro della minaccia che diceva a chiare lettere, rivolgendosi al sindaco: “Faremo molto male a te e alla tua famiglia se quest'estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento Trieste o in piazza Ariostea".

La lettera fa dunque riferimento alle iniziative, organizzate in città, in luoghi prima degradati e abbandonati, come la Nuova Darsena, fino a qualche anno fa “luogo periferico e cuore dello spaccio e del degrado, e ora, dopo una maxi riqualificazione, oasi rigenerata in cui, d’estate, trovano sede diversi e seguiti eventi, anche musicali” come sottolineano dal Comune. E per rispondere alla violenza con la musica, trenta musicisti di ogni età si sono trovati in Darsena, nel pomeriggio, per suonare in segno di vicinanza al sindaco e alle attività finora realizzate in città.

Un flash mob in risposta alle minacce contro il sindaco e, più in generale, contro le iniziative che animano la città. “Ho sempre sostenuto – sottolinea il sindaco Fabbri - che la musica fosse lo strumento più bello, più potente e più importante per avvicinare le persone, per unire. Sui concerti, così come sull'organizzazione degli eventi, c'è sempre stato molto dibattito in città, ed è giusto sia così, ma mai avrei immaginato che tutto questo sarebbe sfociato in minacce contro di me e i miei familiari. Queste chitarre in Darsena sono lo strumento più forte, contro ogni segnale di rabbia e di violenza”.

I musicisti, di tutte le età, sono per lo più appartenenti all’Associazione Musicisti di Ferrara, la scuola di musica che dal 2012 ha sede proprio negli spazi del Consorzio Wunderkammer, sul lungofiume della Darsena, e che propone più di sessanta eventi ad ingresso libero all’anno, tra cui ‘Un fiume di musica’ per portare la musica in Darsena ogni giovedì durante l’estate. “Ringrazio chi ha partecipato a questo bel gesto – ha concluso Fabbri -. Il flash mob che questi ragazzi hanno realizzato è un bellissimo segno di vicinanza, che si unisce ai tanti messaggi di supporto ricevuti in queste ore, da parte della politica, ma anche di tantissimi cittadini”.

Dal vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini al presidente della Regione Michele de Pascale, il coro di solidarietà è arrivato subito dopo la condivisione della lettera minatoria da parte di Fabbri. “Solidarietà e vicinanza al sindaco a nome mio e di tutta la Lega – ha commentato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini – per le vergognose e inqualificabili minacce”.