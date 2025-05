Musica, mostre e incontri di idee. Ritorna il Festival della Fantasia

Torna in grande stile il Festival della Fantasia, ormai alla sua quinta edizione, un evento che ha lo scopo di riflettere su come gli incontri casuali tra persone possano generare intelligenza e nuove idee. In collaborazione con la Fondazione Zanotti, il centro culturale L’Umana Avventura e la direzione artistica del poeta Davide Rondoni, la manifestazione si terrà in piazza municipale dal 29 al 31 maggio, accompagnata dalla mostra ‘Nel mio solco estremo: paesaggi storici esteriori e interiori di William Congdon’ visitabile nel salone d’onore del palazzo municipale.

"Questa è una manifestazione consolidata – ha affermato Matteo Fornasini, assessore al Turismo – nel panorama delle manifestazioni della nostra città. Si potranno ricevere spunti proficui e utili in un contesto come quello della nostra attualità e questo è davvero importante. In questi cinque anni il festival è cresciuto molto, perché al di là degli approfondimenti ci permette di valorizzare luoghi importanti della nostra città. Ci tengo, dunque, a sottolineare l’appoggio dell’amministrazione verso questo progetto".

"Siamo partiti dal Giardino delle Duchesse – ha proseguito Riccardo Benetti, direttore Fondazione Zanotti – fino in piazza Municipale, passando per il Castello Estense. Sarà un evento unico che vedrà i giovani impegnati nel progettare e organizzare, che è un po’ l’obiettivo principale della nostra fondazione. Chi verrà in piazza incontrerà un popolo di ragazzi e adulti che cercheranno di approfondire un argomento particolare: tramite l’incontro nasce un’intelligenza collettiva".

Quest’anno il programma del festival sarà parecchio assortito, con diversi incontri e confronti che girano intorno al mondo dell’intelligenza artificiale, dell’arte e della musica. Presentato da Luigi Bernardi (responsabile educativo di Fondazione Zanotti), il festival si aprirà il 29 maggio alle 16 con un concerto del pianista Marcelo Cesena. Dalle 18 ci sarà modo di ammirare la mostra dedicata all’artista statunitense William Congdon, che sarà sviluppata sia in un luogo aperto (piazza Municipale) sia in un luogo chiuso (salone d’onore), alla quale peraltro parteciperà Rodolfo Balzarotti, direttore scientifico della fondazione ‘William Congdon’. La giornata si chiuderà con un altro concerto, stavolta impreziosito dal contributo dei cantautori Cristiano Godano, Francesco Picciano, Tommaso Donati e Pietro Ciocca.

Venerdì 30 maggio ci sarà un seminario di formazione per insegnanti e studenti interessati al mondo dell’arte, precisamente al chiostro di San Paolo, coordinato dalla storica dell’arte Roberta Tosi, presente nella sala degli Arazzi in occasione della presentazione del festival. Nel corso della giornata, poi, si susseguiranno due incontri incentrati sull’arte passata e contemporanea. Sabato 31 maggio si svolgeranno alcune visite guidate alla mostra di Congdon e un ulteriore seminario di formazione sempre sul mondo dell’arte. Si chiuderà con il racconto della storia del noto cantautore Claudio Chieffo e una serie di spettacoli musicali. Oltre all’evento gratuito e aperto a tutti in piazza, ogni giorno ci saranno delle attività parallele, a cui però si potrà partecipare solo tramite prenotazione sul sito fefant2025@fondazionezanotti.org.