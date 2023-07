Musica, mostre e sport in piazza: torna Tresinfesta

"Torna il tradizionale appuntamento con ‘TresinFesta – Fiera di Sant’Apollinare’ che, dal 6 al 10 luglio animerà Tresigallo con un ricco programma di iniziative. A presentare la manifestazione, che anche quest’anno rientra nel cartellone de ‘La Notte Rosa’, sono stati il presidente di Pro Tresigallo Marco Pivari, affiancato dal sindaco Laura Perelli e dall’assessore Fabrizio Pinca. L’inaugurazione è fissata per giovedì alle 19.30 sul palco in piazza Italia; seguirà la premiazione di giovani sportive di Tresignana distintesi nel 2022-2023 e l’intervista sul tema ‘L’importanza dello sport per combattere i disturbi alimentari e psicologici nell’età giovanile’. Verranno inaugurate la mostra di Lorenzo Bruciaferri ‘Appunti dal Delta del Po’ e sarà presentata la ricerca ‘Nanomondo: vedere l’invisibile’. Alle 20 viale Roma si trasformerà in un ristorante sotto le stelle per l’iniziativa ‘Pizzata in amicizia’. Alle 21, sul ring allestito in piazza Italia, vi sarà la riunione pugilistica regionale maschile e femminile di boxe con dieci incontri. Il 7 alle 19 appuntamento dedicato ai giovani, ‘Ape 18’. Dalle 20, al campo sportivo sono in programma le finali del torneo di calcio a 6 Memorial ‘Santino De Rosa’. Alle 21 la processione e alle 22 in piazza Italia il concerto di ‘Alex Mari & The Lovers’. L’8 luglio si aprirà alle 18 con un’altra novità: il primo torneo di Street soccer in viale Roma. Alle 19 riprenderà vita per una sera il bar Roma per uno speciale aperitivo. Alle 21.30 ancora musica nell’area spettacoli in piazza Italia con ‘Bononia Sound Machine’. Domenica i trattori d’epoca sfileranno dalle 10.30 per le vie del paese. Alle 21.15 la consegna delle borse di studio promossa da Avis che anticiperà il concerto degli ‘Highway to Hell’. Il 10 luglio, il gran finale con la ‘Brew Run Sant’Apollinare’ che prenderà il via alle 19.30, mentre alle 21 in piazza Italia si terrà il concerto de ‘I Giullari’.