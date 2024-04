Musica, nebbia e misteri. Il nuovo libro di Biscaro

"Sembra che Pontelagoscuro (…) abbia questo potere di attrazione speciale. La nebbia di tutta la Pianura Padana si concentra qui. (…) Ci sono giorni in cui vai fuori e non vedi a un palmo dal naso. Bianco panna. Bianco che ovatta tutto. E umidità che ti entra nelle ossa, nelle viscere, nel cuore. Ma soprattutto, nella mente. Sarà per via di questo clima assurdo che ho sviluppato un’indole introversa e un po’ scontrosa. Anche un po’ enigmatica".

Non è che tutti gli abitanti di Pontelagoscuro diventino così scontrosi e introversi, sia chiaro. Tuttavia, va ammesso: quale abitante della provincia di Ferrara (ma anche del centro cittadino), non ha mai provato quella sensazione tipicamente padana di svogliato approccio alla vita, svegliandosi in un giorno lavorativo qualsiasi senza scorgere nulla se non quel "bianco che ovatta tutto"? Così succede ad Alessandra (Alex per gli amici), quindicenne protagonista del nuovo romanzo di Andrea Biscaro, tutto ambientato nel ferrarese. Il titolo è ‘Alex e i cattivi pensieri’ e a pubblicarlo è Giunti, nella collana ‘Impronte Gialle’. È consigliato per i ragazzi dagli 11 anni in su, ma il tema può appassionare tutti. Si parla di "un amore impossibile", di "passione per la musica", di "molti brividi di terrore".

"Lei si chiama Alessandra – questa la sinossi del libro –, ma per tutti è Alex. Ha quindici anni e vive a Pontelagoscuro, il posto più nebbioso e triste di tutta la Pianura Padana. Ma per fortuna c’è la musica: Alex canta e suona la chitarra. È leader di una band rock-punk-elettronica, "Alex e I Cattivi Pensieri". Jack è il nuovo acquisto della band: il chitarrista solista che tanto cercavano. Vive in una misteriosa casa sotto il ponte, ha uno studio di registrazione in cortile e un cane, Angus, che nessuno ha mai visto. Alex è però convinta che il ragazzo nasconda qualcosa e decide allora di lanciarsi in un’indagine che la porterà lontano. Forse, troppo lontano".

Francesco Franchella