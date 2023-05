Musica nelle chiese del Po

Prende il via sabato prossimo la terza edizione della Rassegna "Un Po d’Organi", che prevede diciassette concerti in chiese appartenenti alle province di Ferrara e Rovigo e a ben quattro Diocesi: Ferrara-Comacchio, Adria-Rovigo, Ravenna-Cervia e Bologna. L’Associazione Vox Et Sonus Aps (www.voxetsonus.it), presieduta e diretta dal maestro Gianmaria Raminelli, è stata recentemente inserita nel Registro Nazionale (Runts) e ora l’intero consiglio direttivo esprime la propria soddisfazione per aver ottenuto tale iscrizione e per le collaborazioni confermate in sede di programmazione della Rassegna 2023. Oltre a parrocchie situate lungo il corso del fiume Po, Vox et Sonus Aps ha riconfermata la collaborazione con il Conservatorio di Adria (Rovigo). Saranno proprio gli allievi del corso di Organo del Maestro Maurizio Corazza (foto) ad aprire ufficialmente la Rassegna concertistica di quest’anno, con il concerto ad Ambrogio (Ferrara), alle 21, sabato prossimo. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, annovereranno anche alcuni concerti spirituali, la proposizione di letture (anche dialettali come "La Bòna Nóva") e l’intervento di musicisti e cantanti che affiancheranno gli organisti nella proposta musicale, sempre idonea ai luoghi sacri. Quindi, la rassegna Un Po d’Organi, vedrà nel mese di giugno i concerti a Crespino, Copparo, e Mesola; nel mese di luglio sarà la volta di Villanova Marchesana, Ro e Lido Nazioni. Si proseguirà in agosto con i concerti nelle Chiese di Ariano nel Polesine, Guarda Veneta e Canalnovo. Il mese di settembre sarà caratterizzato da serate musicali a Portomaggiore, a Formignana, nella Pieve di San Venanzio di Copparo, a Pieve di Cento. Particolare risalto sarà dato agli ultimi due concerti. Il primo, il 30 settembre nella Chiesa del Gesù in Ferrara, dove il pubblico potrà apprezzare il Coro di Mazzorno Destro (Rovigo). Nella stessa occasione, Vox et Sonus A. P. S. consegnerà ai famigliari di Giorgio Gamba recentemente scomparso, già co-fondatore e primo Amministratore dell’Associazione, la nomina a Socio Benemerito "alla memoria".

Francesco Franchella