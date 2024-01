Musica per Daniela alla Sala Estense

Un concerto solidale a sostegno di Ado nel nome di Daniela. È l’iniziativa intitolata ‘Aspettando Night&Blues in ricordo di Daniela Cirelli’, in programma per venerdì in sala Estense con il concerto dei ‘Dire Straits Over Gold’ in memoria della contradaiola e costumista del Rione Santo Spirito scomparsa nel 2022. Gran parte del ricavato della manifestazione, che beneficia del patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociali, sarà devoluto alla Fondazione Ado. I dettagli stati illustrati dal vicesindaco e assessore al Palio Nicola Lodi, dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, dalla consigliera della Fondazione Ado Sabina Mirabella, dal presidente Ente Palio Nicola Borsetti, dal presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori, e dal referente di Night&Blues Rione Santo Spirito Gabriele Mantovani. "Una serata che si preannuncia ricca di emozioni - ha spiegato Coletti –, con la carica di un gruppo che metterà a disposizione la propria bravura in favore della Fondazione Ado. Tutto questo nel ricordo di Daniela, persona dalla grande creatività e passione". Nella lunga attività come volontaria, Cirelli è stata guidata dalla dedizione nella ricerca e dall’amore per la storia della sua città. "Il Palio – ha aggiunto Lodi – dimostra ancora una volta quanto sia importante per il tessuto sociale della città. Con questo concerto, il mondo paliesco, con il supporto dell’amministrazione comunale attraverso più assessorati, onora una persona che per il Palio era un pilastro, conosciuta da tutti. Ricordo le ultime parole che mi aveva rivolto Daniela, e il fatto che, nonostante la malattia fosse in fase avanzata, continuasse a fare attività in contrada". Il concerto di venerdì prossimo rinsalda il rapporto fra il Rione Santo Spirito e i ‘Dire Straits Over Gold’, primo gruppo a presentare un tributo al Night and Blues. I ‘Dire Straits Over Gold’ sono Luca Friso chitarra solista e voce, Giulio Farigliosi tastiere e cori, Alessandro Piovan batteria, Francesco Piovan basso e Davide Mangano chitarra.

Mario Tosatti