Musica per i giovani e comicità, c’è Sun Valley

COMACCHIO

Sono già vicini al sold-out i due appuntamenti con il Sun Valley, il grande festival estivo della riviera organizzato dall’associazione no-profit Comacchio Festival e sostenuto dal Comune di Comacchio, in programma il 28 e 29 giugno. Musica e intrattenimento d’autore saranno gli "ingredienti" della seconda edizione dell’evento che, dopo il successo riscosso lo scorso anno, è pronto nuovamente ad animare l’Arena Assonautica di Lido degli Estensi. Ieri all’Antica Pescheria è stato illustrato il programma dal direttore artistico di Sun Valley Matteo Montagnini, dalla presidente di Comacchio Festival Agnieszka Brenska e dalla vicesindaco con delega alla Politica degli eventi turistici Maura Tomasi, che ha evidenziato come il festival "benché solo alla seconda edizione, è un grande evento entrato nella tradizione della nostra città: suscita aspettative, curiosità e tanto entusiasmo. Da mesi, infatti, turisti chiedono notizie riguardo il programma che andremo a svelare". Tomasi, inoltre, ha rimarcato come i dati relativi alla presenze turistiche siano "in aumento e premiano in modo inequivocabile le nostre scelte e ne andiamo orgogliosi. Durante tutto l’anno, mese per mese, chi viene a trovarci può contare su eventi di rilievo che danno visibilità e lustro alla nostra città, creano indotto per le nostre attività, generano valore". Agnieszka Brenskaha espresso un ringraziamento al Comune, "che ci permette di organizzare questo grande evento".

La prima giornata del 28 giugno sarà interamente dedicata alla musica: a salire sul palco saranno artisti del calibro di Nko, Niky Savage, Artie 5ive e Simba, musicisti molto amati dai giovani; a seguire si ballerà sino alle 4 del mattino con lo spettacolo "Matador", apprezzato e conosciuto format musicale. La comicità, invece, sarà protagonista il 29 giugno, con tre grandi della risata come Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi e Duilio Pizzocchi. Nell’area di 15mila metri quadrati a Lido degli Estensi non mancheranno i punti beverage e gastronomia ad accogliere il pubblico. "Siamo orgogliosi di proporre, per il secondo anno, un Festival che ci consente di valorizzare Comacchio e il territorio – ha evidenziato Montagnini -. Da sottolineare è la collaborazione con le attività locali e le strutture ricettive della zona, a creare una sinergia che favorisce l’incremento delle presenze". Per acquistare i biglietti ancora disponibili per partecipare, è possibile collegarsi alla piattaforma on-line TicketSms. Come detto, i due appuntamenti sono vicini al sold-out, e ciò certifica il successo e la grande partecipazione attesa per l’evento. La vice sindaco Tomasi, inoltre, ha preannunciato che si sta lavorando per organizzare una grande festa di fine estate a Porto Garibaldi, con i dettagli che verranno prossimamente resi noti.

Valerio Franzoni