Musica per la pace a Pomposa Canta il soprano Merkudinova

Appuntamento stasera alle 19, con la ’Musica per la Pace’, nel refettorio dell’abbazia di Pomposa, per l’esibizione di maestri e allievi della scuola di musica ’Arianna Alberighi’ e Filarmonica di Tresigallo e con la partecipazione del soprano ucraino Yulia Merkudinova, anche ambasciatrice per i diritti umani in ambito artistico. Una manifestazione benefica per parlare di pace e aiutare le popolazioni alluvionate della Romagna. Un concerto promosso dalla Direzione Musei che devolverà parte del costo del biglietto alla Romagna, in collaborazione con l’organizzazione umanitaria internazionale ’United Planet’, membro consultivo in società civile delle Nazioni Unite e per l’Alto commissariato dei diritti umani. In una busta bianca sarà possibile donare un contributo ad alcune famiglie ucraine. Il soprano Merkudinova, stella nascente del firmamento canoro mondiale, farà un breve intervento per sensibilizzare sulla condizione dei rifugiati sfollati durante il conflitto. Sempre la soprano, a fine maggio, accompagnata dal pianista e direttore d’orchestra, Leone Magiera, a Pomposa, ha lasciato una traccia importante per il futuro del territorio, dando seguito a quanto nell’Abbazia, mille anni fa, il monaco Guido e musico, creò con il suo linguaggio musicale universale.