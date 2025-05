Musica, poesia e arte: ricomincia Bal’danza

Nell’insolita location della sede del Ridotto del teatro Comunale è stato presentato il programma della 17esima edizione degli eventi di Bal’danza, un’associazione con l’obiettivo di promuovere l’interesse per la musica e la danza attraverso momenti culturali e didattici. Il primo a prendere parola è stato Marco Gulinelli, assessore alla Cultura): "Bal’danza porta continuità e ritmo nelle sue attività, costituendo un elemento di cultura diffusa ma che si concentra su un aspetto preciso, come la musica e la danza. Queste associazioni culturali sono linfa vitale per l’amministrazione, perché non solo contribuiscono all’arricchimento culturale della città, ma coinvolgono la comunità".

"Il primo appuntamento di quest’anno – ha spiegato Nicola Badolato, presidente di Bal’danza – già avvenuto il 12 gennaio, è stato ‘Giovani interpreti e rare occasioni di ascolto’, svolto in questa sala e dove si è potuto assistere a un concerto di Federico Primiceri al pianoforte. Evento peraltro ripetuto il 9 febbraio con Alessio Bidoli, che ha suonato il violino. Successivamente c’è stato ‘Respiro. Il chiostro di Lucrezia’, svolto nella pinacoteca nazionale di Ferrara in data 26 gennaio e portato in scena dall’Ensemble Virgo Vox. Il 7 maggio ci sarà un viaggio musicale a Ravenna, condito dalla musica dell’Orchestra Filarmonica Calamani diretta da Nicola Valentini". Dieci giorni più tardi sarà la volta di ‘Dei - Canti Sacri’, un viaggio tra preghiere del mondo messe in musica da Damiano della Torre (voce e sintetizzatori) e Isabella Fabbri (voce e sax). Si svolgerà alle 17.30 al Museo Archeologico Nazionale. "Il 26 maggio – prosegue – si terrà la conferenza organizzata alla Pinacoteca Nazionale su San Bartolo e gestita dallo storico dell’arte Giovanni Sassu e da me. Il 28 settembre, invece, racconteremo la storia meravigliosa del Maf tramite un evento organizzato insieme ad alcune artiste ucraine. Sempre nel mese di settembre, abbiamo organizzato ulteriori conferenze al Centro Teatro Universitario (Ctu) su argomenti come musica e teatro".

Ci avviciniamo alla fine con l’evento del 5 ottobre, intitolato ‘Le voci del Concorso Internazionale di Canto di San Marino’ (Renata Tebaldi), che vedrà esibirsi due artisti come Mariam Suleiman (soprano) e Matteo Mancini (baritono). Successivamente ci sarà ‘Artisti cioè Amici’, che il 12 e il 26 ottobre e il 9 novembre vedrà un gruppo di musicisti sconosciuti che dovranno sviluppare un miniconcerto. Il 30 novembre ci sarà il centenario dalla nascita di Luciano Berio, che vedrà la partecipazione del musicologo Guido Barbieri e l’ascolto delle Folk Songs, un arrangiamento di canti popolari provenienti dalla tradizione orale di differenti paesi. Per concludere il 21 dicembre con il classico concerto natalizio, composto da un coro di voci bianche e dall’Orchestra Arcangelo Corelli, diretta da Jacopo Rivani.