Musica Pomposa, domani primo atto. È la stagione dei sessant’anni

Compie 60 anni la stagione concertistica Musica Pomposa, che comincia domani sera alle 21,15, promossa dal comune di Codigoro, che si svolgerà nel parco di San Guido Abate, con la scenografia unica della millenaria Abbazia. "Musica di altissimo livello – afferma il sindaco di Codigoro Alice Zanardi – in collaborazione con Emilia Romagna Festival. Per avvicinare le persone alla bellezza della musica e alla cultura i concerti sono gratuiti, ci sono 300 posti a sedere e spero come ogni anno sold out". Si aprirà con Karima Bacharach Forever, un omaggio sentito e raffinato al genio di Burt Bacharach, che in una carriera lunga oltre sessant’anni, ha firmato melodie indimenticabili. La voce è di Karima con Pietro Frassi al pianoforte, Francesco Ponticelli basso elettrico e contrabbasso e Andrea Beninati batteria e violoncello. La danza è al centro dell’appuntamento del 17 luglio, con un’eccellenza della danza italiana, il Balletto di Roma, qui con "C’era una volta Cenerentola", una delle sue opere più significative, nel riallestimento del 2024, firmato dal coreografo Fabrizio Monteverde e arricchito dalle musiche di Georg Friedrich Händel. Il 25 luglio arriva "Girotto meets Alma", incontro travolgente tra l’estro del sassofonista argentino Javier Girotto e l’Alma Saxophone Quartet, per un viaggio sonoro tra tango, improvvisazione e composizioni originali tratte dall’album "Colyseus" del saxofonista argentino, in un dialogo serrato tra scrittura e libertà espressiva.

Dal Sudamerica, il 31 luglio "Un Ballo Liscio" per il progetto di Riccardo Tesi e Claudio Carboni, che viaggia attraverso un secolo di storia del ballo popolare italiano per eccellenza. Sul palco un’orchestra composta da alcuni dei musicisti più rappresentativi della scena etnica, classica e jazz, rivisita, con rigore e spregiudicatezza, le melodie e i ritmi che hanno fatto danzare intere generazioni di italiani, dagli echi classici di Carlo Brighi alle atmosfere bandistiche del Concerto Cantoni, alle aperture jazzistiche di Gorni Kramer, senza dimenticare le contaminazioni etniche delle varianti regionali di Secondo Casadei. L’ultimo appuntamento l’8 agosto con l’omaggio a un immenso musicista e compositore italiano, Ennio Morricone, noto per le sue indimenticabili colonne sonore e vincitore di due Oscar, nell’interpretazione di Alberto Tafuri, pianista e arrangiatore con alle spalle tantissime prestigiose collaborazioni, da De Andrè a Elio.

cla. casta.