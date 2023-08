Musica protagonista a Tresigallo: La Filarmonica compie 170 anni

TRESIGALLO

Quest’anno ricorre il 170esimo anniversario della nascita della Banda Filarmonica di Tresigallo. Per celebrare questo importante traguardo, è stata organizzata la rassegna ‘Settembre in Musica’, patrocinata dal Comune di Tresignana e supportata dalle realtà associative del territorio. Tre gli appuntamenti in programma che si terranno in altrettante, suggestive ambientazioni. Il primo sarà sabato prossimo dalle 21, nella storica cornice di Palazzo Pio, con ‘Musica e Danze di Corte’. Protagonista l’ensemble Enchiridion Consort (composta da Roberto Felloni, Stefano Squarzina, Marco Cirelli e Davide Zabbari), che accompagnerà i balli del Gruppo Danza Unicorno della Contrada Santa Maria in Vado di Ferrara. Si proseguirà sabato 9 settembre al Teatro ‘900, sempre dalle 21, con ‘Note di Grazia’.

L’evento, organizzato dall’ Associazione Amici del Teatro, vedrà l’esibizione del maestro Leone Magiera, del soprano Yulia Merkudinova, e degli insegnanti della scuola di musica ‘Arianna Alberighi’. Il concerto nasce come sentito ringraziamento da parte del maestro Magiera alla comunità e alle associazioni per l’ospitalità ricevuta in occasione di una registrazione tenutasi al Teatro ’900 lo scorso marzo. La serata sarà presentata da Gian Marco Duo. L’ingresso sarà a 10 euro e il ricavato sarà destinato a progetti benefici sul territorio. I biglietti saranno in prevendita in teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12. Per informazioni: 339- 7295754 (Federica); 339-4298551 (Maurizio). Infine, domenica 17 settembre alle 17.30 al Laghetto Peschiera è in programma il concerto che vedrà protagonista la Filarmonica di Tresigallo assieme all’Orchestra giovanile di Bentivoglio.