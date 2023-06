Musica revival anni ’70 Un tuffo nel passato sabato in piazza Castello

La puntina del giradischi che si abbassa, passa nei solchi del vinile che, a seconda della loro forma, producono vibrazioni ritrasformate in canzoni pronte ad esplodere, far ballare e tornare ai mitici anni ’70 della Febbre del sabato sera. Sarà il vinile lo stargate di Poggio Renatico che sabato farà tornare indietro nel tempo, tra pantaloni a zampa d’elefante e minigonne, suonando brani immortali che hanno poi cambiato il futuro della musica. La ‘notte degli anni ’70’ poggese, organizzata dalla Pro Loco del presidente Emiliano Peccenini, trasformerà piazza Castello in una grande discoteca all’aperto, con l’effetto stroboscopio delle luci e la mitica palla a specchi ma soprattutto migliaia di persone che dalle 21 fino a notte rivivranno il mito. "Questa è la 10° edizione di una festa che si è straordinariamente ingrandita – ha spiegato Peccenini – vi sarà lo stand gastronomico aperto dalle 20 con anche i richiestissimi cocktail made in proloco con prodotti locali, un palco per Il Rava DJ che farà suonare solo musica dai dischi di vinile. Ci sarà spazio per i gruppi che vorranno esibirsi rigorosamente in abbigliamento anni ’70 e alla fine della serata, la premiazione per i costumi più belli, selezionati dalla giuria tra il pubblico". Il plauso del comune. "Una festa che raggiunte diversi obiettivi – spiega l’assessore Serena Fini – valorizza la città e le persone, i talenti locali che hanno qualcosa da esprimere".

l. g.