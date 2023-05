Musica sacra al ’Burana Festival’ "Useremo l’organo restaurato"

Prosegue "Il Burana Festival" la rassegna dedicata alla scoperta della musica sacra che scandisce i mesi di concerti. Oggi, alle 11, si terrà la Celebrazione concertata ‘O Dulcis Virgo Maria’ con il Coro da Camera Orlando di Lasso diretto da Michael Guastalla. Gli appuntamenti offrono l’occasione di valorizzare la chiesa cinquecentesca e l’organo storico, costruito da Domenico Traeri nel 1729 e recentemente restaurato. Per l’occasione la parrocchia ha organizzato anche la bancarella del libro religioso. L’organo a canne, essendo il componente più noto della famiglia degli organi, è uno strumento musicale della famiglia degli aerofoni. Viene suonato per mezzo di tastiere, suddivise in due o più manuali e pedaliera.