Musica sacra con l’Immacolata

Stasera alle 21, nella basilica di San Giorgio, coro e orchestra Immacolata diretti da Giorgio Zappaterra eseguiranno il concerto ‘Cantate al Signore un canto nuovo. Una nuova proposta di musica sacra e liturgica’, con musiche dello stesso Giorgio Zappaterra. Il concerto di questa sera in basilica – che si colloca nell’ambito delle celebrazioni per i santi Giorgio e Maurelio – prevede nella prima parte sedici canti a carattere liturgico e nella seconda parte la Messa Giovanni Paolo II.

Una serata da non perdere, dunque, non solo per gli appassionati del genere ma per tutta la cittadinanza. Coro e orchestra Immacolata si esibiranno in un repertorio che unirà musica sacra e spiritualità, in un evento dal forte contenuto simbolico ed emotivo.