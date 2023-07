Musica, sapori e tributo a Don Piero Tollini Una targa nella Notte Rosa di Montalbano

Al via la Notte Rosa di Montalbano, serata di musica, cibo e socialità nel territorio del forese. Oggi l’associazione di promozione sociale ‘La Scuola’ organizza nel piazzale davanti alla sede una notte con cibo, bibite e il concerto dei Rebels of Mars, tribute band di David Bowie. Saranno presenti il sindaco Alan Fabbri, il vicesindaco Nicola Lodi e l’assessore Marco Gulinelli, i quali, per manifestare la volontà del Comune di avviare la procedura per l’intitolazione della piazza a Don Piero Tollini, consegneranno alla comunità una targa simbolica. Dalle 19.30, ci sarà il nuovo Urp Mobile.

L’inizio della cerimonia alle 20, alle 20.15 apre il punto ristoro con bibite, piadine e gelati. Alle 21.15 il concerto.