Musica, spettacoli e intrattenimento con ’Notti di Primavera’

Tre giorni di musica, intrattenimento, spettacoli e cultura animeranno Copparo dal 23 al 25 maggio. Torna infatti il tradizionale evento "Notti di primavera", organizzato da Comart con la collaborazione di associazioni locali, il sostegno di sponsor e il patrocinio del Comune.

Il programma è stato illustrato ieri dal presidente di Comart Ives Bui, affiancato da Ivonetta Bini e Franco Lupo, affiancati dal sindaco Fabrizio Pagnoni che ha evidenziato come l’evento "da ben 28 anni accompagna la vita della piazza: un appuntamento sentito e atteso, che apre, con la sua storicità, il calendario degli eventi primaverili ed estivi".

La parola, poi, è passata ad Ives Bui, che ha presentato il ricchissimo programma, con iniziative per tutte le età. "Vi saranno concerti musicali, animazione, esibizioni di danza e sportive, esposizioni di modellistica, i mercatini di 'Creativando'. Non mancheranno inoltre lo stand gastronomico – aperto nelle tre serate, la domenica anche a pranzo – che verrà affidato ad una realtà diversa ogni giorno (venerdì ad Antichi Sapori, sabato ad Ant e domenica ai Cavalieri del Naviglio), street food, e prelibatezze e specialità di diversi punti ristoro".

Per i più piccoli sarà allestito un parco divertimenti. Spazio anche ad associazioni di danza e scuole di musica del territorio e oltre. E non mancheranno gli spettacoli serali. Sul palco in piazza del Popolo dalle 21.30, vi sarà un concerto: venerdì sarà di scena la band ‘The Serious Project’ con un repertorio anni ‘70 e ‘80 eseguito dal vivo. Sabato toccherà alla cover band ‘Sugar’ per un concerto tributo a Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari. Domenica, nella pista allestita dinanzi al palco si potrà ballare sulle note dell’orchestra di Michele Ranieri.

Domenica alle 9, dinanzi alle scuole elementari, partirà ‘Bimbi in bici’ organizzato da Avis e Comart. Alle 10 vi sarà il raduno di Fiat ‘500 e auto storiche.