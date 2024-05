Musica sulle balle di fieno, ecco la festa Baluba

I giovani di Stellata per il loro paese. Dalla nutria alle balle di fieno, dal fiume alle spighe di grano: ci sono gli archetipi e le autenticità del territorio matildeo nell’immagine grafica del Baluba, il nuovissimo evento musicale programmato a Stellata nel fine settimana di metà giugno. Il 14, il 15 e il 16 giugno, a Stellata, nell’area retrostante al Museo "G. Ferraresi", si terranno infatti tre serate di imperdibili eventi musicali una diversa dall’altra, con generi variegati capaci di coinvolgere pubblico di numerose fasce anagrafiche. A raccontare la genesi e le intenzioni del Baluba è stato, durante la serata di presentazione presso la sede dell’associazione Arc Stellata ‘97, uno dei tanti giovani organizzatori, Alessandro Campioni: "Siamo partiti dal presupposto che nella nostra frazione, fra i numerosi appuntamenti che si susseguono durante l’anno, ne mancasse uno di questo genere: un evento che in ciascuno dei tre giorni inizierà dall’orario aperitivo e andrà avanti per tutta la serata".

Il 14 giugno sarà dedicato al pubblico più giovane con musica techno e tech-house suonata da ben sei diversi dj (Emme.ci, Ptrent, pach, Marta xx, mr. Mala). La seconda serata, quella di sabato 15 giugno, comincerà con la proiezione su maxischermo della prima partita dell’Italia agli Europei, e successivamente proseguirà con il format musicale "Rewind 90", dedicato appunto alla musica anni ’90 e in generale a ricreare l’atmosfera di quegli anni con un’effettistica a tema. La serata conclusiva di domenica 16 giugno sarà invece improntata sulla musica rock dal vivo". Alla presentazione del Baluba ha preso parte anche il sindaco, Simone Saletti, che è come sempre in prima linea nelle iniziative che valorizzano il territorio: "Sono qui volentieri per ringraziarvi di persona per questa festa bellissima che avete deciso di regalarci. Da mesi vedo il vostro entusiasmo e sono certo che questa intraprendenza e voglia di fare abbia già contagiato tutto il paese: tuttavia, non sarà solamente una festa di Stellata e di Bondeno, ma le persone arriveranno dalle zone più disparate. Insomma, oltre a divertirvi ci farete divertire: un grande in bocca al lupo per questo Baluba e per quello delle edizioni future che certamente arriveranno".

Claudia Fortini