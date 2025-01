Musica tra le due guerre in sala. Viaggio sonoro con Dario Favretti

Oggi, alle 15,30, La musica a Ferrara tra le due guerre. A cura di Dario Favretti, Ingresso libero. L’evento nell’aula magna Stefano Tassinari, in via Darsena 57. L’iniziativa rientra nel ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Classica d’ascolto organizzati dalla Scuola di Musica Moderna – Associazione Musicisti di Ferrara in con in collaborazione con Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara.

L’incontro offrirà un racconto sulla scena musicale di Ferrara nel periodo tra le due guerre mondiali, esplorando le principali realtà culturali che hanno caratterizzato la città. Sarà l’occasione per approfondire il ruolo di istituzioni come la Società del Quartetto, il Liceo Frescobaldi e gli Amici della Musica di Renato Caretti, che hanno contribuito in modo significativo alla vita musicale ferrarese in un periodo storico di grande fermento culturale. Attraverso questo approfondimento, si potrà scoprire come Ferrara, con i suoi protagonisti e le sue istituzioni, abbia influenzato e arricchito il panorama musicale dell’epoca.

Anche quest’anno, l’Associazione Musicisti di Ferrara propone una nutrita serie di appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica: Guida all’Ascolto, Nero su Bianco e Classica d’Ascolto il sabato e la domenica alle 15,30 e le Guide all’Ascolto per bambini il venerdì alle 17,30. Dopo l’esperienza online avvenuta nel periodo pandemico che ha visto la registrazione di 10 episodi liberamente visibili sul canale YouTube: scuoladimusicamodernaAmf, da anni si è tornati in presenza con una formula mista, che prevede anche il collegamento in diretta Facebook e YouTube.

L’accesso a tutti gli incontri che si svolgeranno nell’aula magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna via Darsena 57, sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Oltre agli appuntamenti ad ingresso libero, l’Amf da più di 20 anni mette a disposizione degli iscritti, corsi complementari di teoria e solfeggio, armonia, coro, musica d’insieme e Home Recording.