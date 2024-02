"Musica trascurata nelle scuole superiori, l’eccezione del Carducci"

‘Le strade della musica’. Questo il titolo dell’incontro organizzato nei giorni scorsi dall’istituto Carducci sulle professioni e carriere legate alla formazione musicale, finalizzato a un’attività di orientamento per tutte le cinque classi del liceo delle scienze umane, progetto musica e spettacolo. Al tavolo dei relatori Nicola Badolato, professore associato di musicologia all’Università di Bologna, Fulvio Massa, cantante lirico e oggi insegnante di canto, Saverio Grandi, compositore e paroliere per gli Stadio, Vasco Rossi, Marco Mengoni, oltre e Giorgio Fabbri, concertista, direttore d’orchestra, direttore dei conservatori di Ferrara e Adria, compositore e oggi formatore per le imprese. Ognuno degli ospiti ha saputo coinvolgere gli studenti con indicazioni pratiche, ma anche riflessioni molto personali. "Sono aspetti – spiegano i docenti del Carducci – molto trascurati nelle scuole secondarie di secondo grado italiane, eccezione fatta per gli indirizzi musicali e per poche fortunate sperimentazioni come quella del Carducci".

m. t.