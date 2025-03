Musical e jazz, una mattina a Broadway

Nuovo appuntamento per FeMu Edu, oggi alle 9.30 e alle 11 al Ridotto del teatro Comunale Claudio Abbado. Il conservatorio Frescobaldi organizzerà una lezione concerto sul consueto tema ‘Tutti quanti voglion fare il jazz’, rivolta agli allievi delle scuole secondarie della città. La scelta di quest’anno è stata quella di condurre l’ascolto attraverso le melodie indimenticabili dei musical di Broadway, esplorando così le radici e l’evoluzione del jazz. Esperto musicista e didatta, artista che non ha certo bisogno di presentazioni in città, sarà Roberto Manuzzi ad accompagnare il pubblico in un percorso ricco di aneddoti e curiosità sui brani in programma e sui loro autori.

Ad affiancarlo sarà un corposo ensemble di musicisti allievi del conservatorio Frescobaldi: Marco Magazzino al pianoforte, Paola Viaggi e Gaia Moltisanti voci, Ettore Baccichet chitarra, Luca Porcelluzzi contrabbasso, Francesco Berveglieri batteria, Meinan Chen flauto, Arturo Namari clarinetto, Ciro Grieco tromba, David Turchanovich sax contralto e Oleg Andreatti sax baritono. Interpreteranno un repertorio che spazia da classici come ‘Crudelia Demon’ e ‘Singing in the Rain’, fino alle immortali creazioni di George Gershwin e Cole Porter tra cui ‘My man is gone now”, ‘Nice work if you can get it”, ‘Night and day’ e ‘Let’s call the whole thing off’, e in cui troverà spazio anche l’evergreen di Marylin Monroe ‘I wanna be kissed by you’.

Sarà una vera e propria immersione nel mondo del musical di Broadway, un genere che ha saputo fondere in maniera unica la forza espressiva del teatro con la vitalità e l’improvvisazione del jazz. Attraverso l’esecuzione di brani iconici, il pubblico potrà apprezzare come il jazz abbia influenzato e arricchito il linguaggio del musical, dando vita a capolavori che hanno segnato la storia dello spettacolo.