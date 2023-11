Musiche per non dimenticare ’Songs for ladies!’ all’Abbado

Al teatro comunale ’Claudio Abbado’ giovedì prossimo alle 21 è in programma una serata speciale dal titolo Songs for Ladies! dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio e alle famiglie che subiscono questo lutto. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è stata presentata ieri al Ridotto del Teatro comunale Claudio Abbado. Presenti l’assessore comunale Dorota Kusiak, il direttore artistico del Teatro Marcello Corvino, il musicista ferrarese Delio Barone e l’avvocato Marcello Rambaldi. L’iniziativa è realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e promossa dal Comune di Ferrara - assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità e Politiche Familiari.

La cantante Nicoletta Fabbri, accompagnata dalla Swingers Orchestra diretta dal ferrarese Delio Barone, interpreterà brani resi celebri da famose cantanti che hanno vissuto esperienze di violenza nelle loro relazioni. Lo scopo della serata, che si riallaccia alla vicina ricorrenza del 25 novembre, è quello di ricordare che dietro a questo problema sociale le famiglie che vivono questo dolore affrontano un percorso legale, civile e penale pieno di ostacoli, spese, da aspetti difficili, da percorsi incoerenti, lunghi e tortuosi che lasciano il segno su tutte le persone coinvolte. Nicoletta Fabbri è stata per molti anni la cantante del Maestro Nicola Piovani in tour mondiali. Il concerto, inoltre, intende ricordare Oletta, sorella del chitarrista Delio Barone ideatore del progetto, assassinata dal marito tra le mura domestiche la mattina del 2 marzo 2007 a Ferrara. Durante la serata, sarà apposta sul palcoscenico anche una panchina rossa. "Iniziative come questa giocano un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione e nella promozione dell’unità contro la violenza di genere - ha affermato l’assessore Dorota Kusiak -. La musica diventa un veicolo significativo per ricordare le donne vittime di omicidio, esprimendo solidarietà alle loro famiglie.