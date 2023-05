Musicista contesta il quarto posto in graduatoria Il Tar accoglie il ricorso e dispone l’annullamento

FERRARA

Non gli era andato giù il quarto posto, soprattutto quando si è accorto che la commissione giudicatrice scelta dal Conservatorio di musica Frescobaldi aveva sbagliato i conteggi nei titoli dei candidati. Ha quindi deciso di presentare ricorso al Tribunale amministrativo di Bologna. Vincendolo. Nei giorni scorsi, infatti, i giudici amministrativi della Prima sezione del Tar hanno accolto il ricorso presentato dal candidato – diplomato in Violoncello e Musicoterapia – che al concorso per soli titoli, volto all’assegnazione di contratti a tempo determinato per gli anni accademici 20222023 e 20232024 si era piazzato al quarto posto, con 80 punti, nelle tre graduatorie. Preceduto da tre concorrenti rispettivamente con 83, 84 e 91 punti. Ma andando a controllare gli atti del concorso, al ’nostro’ non è tornato qualche numero. Ha deciso di vederci chiaro e, fatte due verifiche, ha deciso di impugnare le graduatorie, per diversi motivi. Il più importante, quello che i giudici hanno ritenuto fondamentale, ha riguardato l’avere considerato per due dei tre candidati piazzatisi prima di lui, i punti anche oltre i trenta titoli ammessi, come limite massimo dal bando. Raggiungendo così un punteggio notevolmente più alto. Non solo. Nel caso della seconda classificata, il ricorrente ha eccepito che addirittura non avrebbe dovuto essere ammessa a partecipare, perché non era in possesso di uno dei requisiti richiesti, cioè di avere conseguito il diploma di Musicoterapia con almeno 500 ore di studio. Il Tar Bologna, infine, ha accolto il ricorso del candidato. I giudici hanno annullato tutti gli atti impugnati, cioè le tre graduatorie, e condannato il conservatorio a pagare 3mila euro di spese a favore del musicista.

Cristina Rufini