Musicisti, narratori e saltimbanchi. In stazione c’è il treno delle storie

Arriva a Ferrara il treno delle storie. Oggi alle 14.45 e alle 17.02, dalla stazione della città estense partiranno due speciali treni, diretti verso Fiscaglia: saltimbanchi, musici, individui eccezionali e narratori accompagneranno i passeggeri in un viaggio lungo la pianura ferrarese, alla scoperta delle storie del territorio e delle sue ferrovie, ma anche di straordinari artisti provenienti da tutta Italia. L’evento nasce da un’idea di Officina Teatrale A_ctuar che insieme al Comune di Fiscaglia e con la collaborazione di Trenitalia Tper, vettore ufficiale dell’evento, e di Fer-Ferrovie Emilia Romagna, hanno trovato una forma nuova e originale per promuovere la cultura nelle periferie, sensibilizzare al tema della cittadinanza attiva e responsabile e favorire lo sviluppo del turismo lento, della mobilità sostenibile e degli stili di vita a basso impatto ambientale.

"Fermi al passaggio a livello della linea che taglia in due Ferrara, all’altezza di via Bologna, ci è venuta l’idea di raccontare la storia del territorio attraverso le sue linee ferroviarie. Ci siamo chiesti se quel treno potesse diventare un luogo di cultura, di festa e incontro, e se le stazioni dei tanti paesini che si trovano lungo la linea Ferrara-Codigoro potessero trasformarsi in estemporanei palcoscenici per spettacoli e concerti". Con queste parole Sara Draghi e Massimo Festi, ideatori dell’evento, descrivono Il treno delle storie. Tanti gli artisti invitati. "Oltre a noi di Officina Teatrale A_ctuar – spiegano gli organizzatori – i passeggeri potranno trovare nelle stazioni artisti di grande rilievo".