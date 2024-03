’Musico ambulante tour’,. Fabio Concato canta i suoi successi

Venerdì alle 21 al teatro dei Fluttuanti ad Argenta si terrà uno spettacolo da non perdere per gli amanti della musica d’autore. Un poeta dell’anima come Fabio Concato si esibirà per il pubblico con il suo ’Musico ambulante tour’. Si tratta di un lungo viaggio tra i grandi successi di un autore elegante e raffinato che ha regalato al pubblico degli ultimi decenni un ricco repertorio sempre attento a tematiche ambientali, sociali e civili. Canzoni che sono ormai parte della storia della musica leggera italiana, accompagnando gli ascoltatori senza mostrare i segni del tempo, anzi cristallizzando emozioni e versi entrati nell’immaginario collettivo.Fabio Concato è una delle più belle certezze della nostra musica d’autore, oltre che un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie mai banali.

Nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni spesso simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria, che è sempre riuscito a fare breccia nell’immaginario e nella sensibilità del pubblico.