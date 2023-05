Musicoterapia e assistenza per i più piccoli

E’ stato presentato ieri il progetto di supporto al benessere dei bambini oncologici e disabili attraverso la musica e il laboratorio di musicoterapia gestito dall’associazione Giulia in memoria del socio Lions Alessandro Poggi. All’incontro di presentazione i sono intervenuti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la vedova del socio Lions Alessandro Poggi, Alessandra De Rosa, il presidente del Lions Club Ferrara Ducale Vito Renda, il presidente dell’Associazione Giulia Odv Michele Grassi e il primo vicegovernatore del Lions Giorgio Ferroni. "Ringrazio il mondo lionistico – ha sottolineato Coletti – per l’impegno a favore della salute e del benessere delle persone. Come amministrazione comunale ringraziamo Alessandra De Rosa, che nel momento della perdita del marito ha reso possibile questa donazione, attraverso il service triennale promosso dal Lions Club Ferrara Ducale, nei confronti dell’associazione Giulia, nota per l’importante attenzione in ambito oncologico dei bambini. Un impegno fondamentale per la nostra città che ha trovato una collocazione specifica, nel campo delle cure palliative, nella programmazione attuale del Piano Attuativo del nostro assessorato". Il Service è interamente sovvenzionato dalla famiglia Poggi-De Rosa e patrocinato dal Comune di Ferrara. Si è svolto nell’arco di un triennio e ha permesso, tramite ripetute donazioni e con l’ausilio del Lions Club "Ferrara Ducale" di dotare il laboratorio di musicoterapia gestito dall’associazione Giulia, in accordo con l’azienda ospedaliera e con l’azienda Usl, di nuovi strumenti musicali per garantire il supporto della musicoterapeuta in favore di bambini oncologici e disabili.

Lauro Casoni