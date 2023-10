MusiFilm awards, prorogato il termine per iscriversi. Caccia al sogno

E’ stato prorogato a domenica 5 novembre il termine per l’iscrizione ai MusiFilm Awards, il concorso creato per premiare i giovani aspiranti attoricantantidoppiatori. Le categorie dei partecipanti sono due, doppiaggio e canto. La prima, aperta ad attoriattrici solisti maggiorenni, e la seconda, aperta a cantanti solisti maggiorenni che dovranno esibirsi in performance attinenti la categoria di appartenenza. In ogni categoria verrà premiato primo e secondo classificato. Il primo riceverà borse di studio; il secondo, in accordo con la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, otterrà l’accredito Cinema che consente la visione di tutti i film della Mostra e le masterclass previste dal 28 agosto al 7

settembre 2024.