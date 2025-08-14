Musjam, musica e ginnastica

Questa settimana siamo arrivati alla pausa estiva anche con il progetto di Ginnastica Dolce a tempo di musica dal vivo presso il giardino di Musijam aps. Una grande ed entusiasmante esperienza.

Si tratta di un grande dialogo che si intreccia tra musica, sport e grande impegno di generazioni mature. Per chi sarà interessato, alla fine di agosto, sarà possibile andare agli appuntamenti alla mattina presto, quando è ancora possibile godere della città e della bellezza dei suoi spazi verdi nella frescura, immersi nella quiete del giardino di Musijam nella foresta del Montagnone, si potrà andare il mercoledi dalle ore 8,30 fino alle ore 9,30.

Sarà possibile trovare un gruppo di audaci signori che a tempo di musica seguono l’istruttrice di ’Esercizio Vita’, Sara Simonin, che insieme ai bravissimi musicisti e docenti di Musijam aps, accolgono gli ospiti per momenti di puro benessere, in una sinfonia di frequenze e vibrazioni, per ristabilire un equilibrio personale e riconnettersi con le proprie energie.

L’interessante e stimolante collaborazione tra Musijam ed Esercizio Vita prende forma a partire dai tavoli partecipati del progetto ’Look Up Spazi Verdi’, promosso dal Comune. Da questo percorso condiviso è nata l’idea di restituire alla cittadinanza non solo uno spazio fisico, ma un vero e proprio laboratorio di aggregazione, pensato per offrire nuove opportunità di incontro, crescita e partecipazione attiva. L’obiettivo principale è quello di promuovere la salute, la socialità e l’arte, tre dimensioni fondamentali per il benessere individuale e collettivo.