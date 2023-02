Mutilazioni femminili, due casi ai consultori

Oggi è la Giornata Internazionale contro le mutilazioni genitali femminili (Mgf), espressione con cui l’Oms fa riferimento a “tutte le pratiche di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o ad altre alterazioni indotte agli organi genitali femminili, effettuate per ragioni culturali o altre ragioni non mediche”. Si stima che siano almeno 200 milioni le ragazze e le donne che vivono con mutilazioni genitali, di cui 44 milioni hanno meno di 15 anni. "Sebbene sia diffusa principalmente in Africa e in alcuni paesi del Medio Oriente e dell’Asia – spiega il professor Pantaleo Greco, direttore di ostetricia e ginecologia del Sant’Anna - questa pratica non risparmia alcuna area geografica a seguito dell’aumento del fenomeno di migrazione". "Nel nostro servizio abbiamo riscontrato lo scorso anno due casi di mutilazioni su donne che hanno subito questa pratica da giovanissime, nel loro paese di origine, e che da anni risiedono e sono integrate sul nostro territorio", aggiunge invece il dottor Demetrio Costantino, responsabile del servizio Salute donna Ausl.