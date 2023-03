My English School aspetta le candidature

My English School (MyES) scuola d’inglese ricerca per la sede di Ferrara un o una Sales and Didactic consultant che illustri la metodologia didattica e venda corsi di lingua inglese a privati e aziende. MyES è una scuola d’inglese dove si predilige l’attenzione al singolo e alle sue necessità attraverso un percorso didattico che alterni lezioni teoriche e sessioni pratiche, percorsi di conversazione ed eventi. Compiti richiesti: contatto con clienti potenziali sulla base di appuntamenti, attività di vendita in sede su clientela privata e talvolta aziendale, follow-up del percorso di studio dei clienti. I candidati dovranno avere residenza o domicilio nel Comune di Ferrara o zone limitrofe, esperienza nella vendita di servizi B2CB2B e volontà di eccellere. Orario full-time dal lunedì e venerdì, sabato mattina alternati. Inquadramento con contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità di inserimento a tempo indeterminato.