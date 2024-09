Nancy Brilli e Maria Amelia Monti. Teatro Borgatti, cartellone top

CENTO

Ridere, riflettere, rilassarsi, rigenerarsi sono le parole chiave della nuova stagione teatrale del Borgatti, presentata ieri alla Pandurera, che vedrà salire sul palco di Cento personaggi importanti come Drusilla Foer, Nancy Brilli, Ettore Bassi, Maria Amelia Monti, alcuni per la prima volta, per altri invece un ritorno. "E’ con gioia e soddisfazione che presentiamo la programmazione della prossima stagione teatrale – dice il presidente Giorgio Zecchi - Innanzitutto vorrei estendere un gigantesco grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito con passione durante lo scorso anno e ci ha sostenuto in termini di presenza. La stagione 2024-25 sarà un’esplosione variegata di proposte di ulteriore crescita culturale che abbraccerà età e gusti differenti e che saprà travolgere e catturare. Non dobbiamo infatti dimenticare che il teatro oltre ad essere un’ate, rappresenta anche una forma di espressione dell’ individuo verso i suoi simili, verso la società e verso se stessi, fondamentale a soddisfare il bisogno innato della manifestazione del sé e della partecipazione attiva".

Si comincia il 9 novembre con Giovanni Scifoni che in "Fra’" ci ricorderà simpaticamente gli ottocento anni del Cantico delle Creature di San Francesco, il 17 "Rime insaponate" tra bolle di sapone e poesia con Alekos Ottaviucci, il 29 "Donne in pericolo" con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Capriolio in una commedia frizzante e divertente dove c’è da ‘recuperare’ un’amica innamorata che si sta allontanando dalle altre. A dicembre il 7 ci saranno canzoni, swing e altre storie de ‘Con la testa tra le nuvole’ con Massimo Bagliani e si passa a gennaio, l’8 con il ritorno di Ettore Bassi in ‘Trappola per topi’, il 13 ‘Venere Nemica" di Drusilla Foer, il 19 l’irriverente ironia dei vincitori di Italia’s got Talent Andrea Fratellini e Zio Tore in ‘Trop secret show’ e il 27 risate assicurate con Roberto Ciufoli, Nino Formicola, Sarah Biacchi, Alessandra Frabetti, Daniele Marmi e Salvatore Riggi ne ‘Il sequestro’. A febbraio, il 6, ecco "Ma per fortuna che c’era il Gaber" con Gioele Dix, che porterà a riflettere sulla società di oggi attraverso le canzoni del grande cantautore, il 9 va in scena ‘Cuore’ tratto dal libro di Edmondo De Amicis, il 13 prosa con ‘La mandragola’ e il 28 il testo avvincente e divertente allo stesso tempo de "L’ebreo" con Nancy Brilli.

A marzo ecco l’evento speciale il 4 dove le risate non mancheranno con "L’altezza delle lasagne" di Vito e il suo monologo di sopravvivenza gastronomica per poi proseguire il 23 con "Strappo alla regola" con Maria Amelia Monti, che terrà incollati alla poltrona. Non mancherà il cartellone dialettale con i Nottambuli (24-25/01/25); Quatergat (15/03/25), Il Teatrino di Renazzo (29/03/25), i Centesi di Ardin (11-12/04/25) e il Teatro del Reno (10/05/25). La ciliegina sulla torta: "In un vecchio palco del Borgatti" del 28 dicembre, uno spettacolo di teatro e musica, ideato e interpretato dallo staff della Fondazione Borgatti, in cui tra narrazione e canto, si rifletterà su ciò che è stato il teatro in passato, su ciò che rappresenta oggi e su ciò che vorremmo che fosse in un futuro prossimo.

Laura Guerra