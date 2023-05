Napoli, bellezza e magia Garofolo presenta il suo libro al Centro

Una narrazione storica fatta in chiave di racconto poliziesco quella del libro di Antonio R. Garofolo, ‘Napoli tra bellezza e magia’ (edizioni Albatros, Roma 2022) che verrà presentato oggi, alle 16, al Centro di documentazione del Museo del Risorgimento e della Resistenza, a Porta Paola, via Donatori di Sangue 22. L’autore, che traccia un affresco in chiave di “un’inchiesta straordinaria del vicequestore Santoro”, ne parlerà con Antonella Guarnieri, storica, del Centro di documentazione Museo del Risorgimento e della Resistenza.