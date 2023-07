Nardini alla guida della Pro Loco Continua il ’regno’ dell’ex sindaco

Continua il "regno" di Davide Nardini (nella foto), riconfermato presidente della Pro Loco di Codigoro, con vice l’imprenditore Ottorino Zanellati e tesoriere Leonardo Trombini. E’ indubitabile che sotto la sua gestione la Pro Loco abbia fatto un salto di qualità divenendo organizzatrice di molte nuove manifestazioni per promuovere l’attrattività del territorio. Tuttavia, molti si chiedono come mai, a fronte di quasi 500mila euro di contributi dal Comune, non venga presentato un bilancio complessivo e nemmeno i bilanci delle singole manifestazioni, per vedere cosa ha funzionato e cosa no. Completano il consiglio Alberto Barboni, Sabrina Bulgarelli, Valentina Carravieri, Gaetano D’Andrea, Alessandra Guidi, Leonardo Scarpa, Stefano Todisco e Donato Zangirolami.

c. c.