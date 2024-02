Narrativa e poesia, c’è ancora tempo per le iscrizioni

Scadrà domenica il termine per la presentazione degli elaborati per la 25ª edizione del Concorso Laghese di narrativa e poesia, incentrato sul tema ‘Le piccole cose che ci fanno stare bene. Riconoscerle e raccontarle’. Due i bandi di concorso: uno dedicato agli adulti, l’altro agli studenti di scuole primarie e secondarie di I grado della Regione. Sul sito del Comune di Lagosanto, oltre al bando, il regolamento e la scheda di partecipazione. Le premiazioni si terranno l’11 maggio per la sezione studenti, e il 12 maggio per la sezione adulti presso la sala consiliare del Municipio di Lagosanto.