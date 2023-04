Narrativa illustrata, il migliore è Neil Packer

CENTO

Il premio letteratura Ragazzi ha annunciato gli esiti del XIX Concorso per Illustratori, presieduto da Ivan Canu, illustratore di fama internazionale annunciando anche l’assegnazione del Premio per la miglior narrativa illustrata, al londinese Neil Packer (foto) con ‘Unico nel suo genere’, autore già vincitore del Bologna Ragazzi Award 2021 e finalista al Premio Andersen, raccontando una quotidianità che diventa elenco, catalogo sentimentale, narrazione che da privata si fa collettiva e universale. Nome altisonante che ha fatto parlare di Cento anche su Rai Cultura. "Il nostro concorso ancora una volta conferma la vocazione sempre più internazionale della narrativa illustrata per ragazzi – dice Elena Melloni, coordinatrice del Premio - Le case editrici ricercano su tutto il panorama mondiale i migliori illustratori, contribuendo a far crescere, la già alta qualità artistica e letteraria che i libri per ragazzi devono avere". Tre sono invece i finalisti del concorso di illustrazione: dal Giappone Yukiko Noritake con il libro Due fratelli e Ryan Andrewss con Era il nostro patto e l’italiano Gianluca Foli con il libro Le due Frida.