Nasce ’Arzenta football club’: "La capitale del pallone siamo noi"

Taglio del nastro per la sede della nuova società di football ’Arzenta Fc’. Dalla prossima stagione militeranno in terza categoria. E con questa sono cinque le associazioni calcistiche impegnate, o che si dilettano, in questa pratica sportiva.

La new entry vestirà la casacca granata, tradizionale colore che da sempre contraddistingue l’undici principe dell’Argentana. Che, oggi iscritta alla 2° categoria, negli anni ’60 salì sul 1° gradino del podio nel campionato di serie D, lanciando assi della pedata quali ad esempio Lucio Mongardi, il cui nome è legato allo stadio comunale, oggi in fase di ristrutturazione. Cessata l’attività agonistica dalla Pgv (Polisportiva Gioco e Vita, sodalizio questo animatore tra l’altro del Carnevale e della festa della Befana) restano in lizza anche le società calcistiche di Bando (in questa stagione vincitore della prima categoria), Consandolo e Codifiume.

All’inaugurazione erano presenti tantissimi giovani, tanti fan, che amano lo sport ma soprattutto tirar calci ad un pallone. A fare loro gli onori di casa c’erano Brenno Trentini (presidente), Nicola Bonoli (direttore sportivo), il promoter Alessandro Aleotti e l’assessore Monica Malagolini, che ha porto il saluto di buon lavoro della giunta municipale. L’obiettivo da centrare, come hanno spiegato i dirigenti: "Creare un contatto diretto coi tifosi e la comunità argentana. Questo luogo, in centro in via Matteotti, deve essere un punto di riferimento per farsi conoscere, aggregare, informare ed interagire coi sostenitori".

Sono previsti: allenamenti al campo sportivo Denis Bergamini di Boccaleone, mentre le partite iniziali al centro atletico di Via Napoli. In sede sarà allestito un maxi schermo. E mentre già si pensa ad una formazione femminile, saranno organizzati incontri settimanali con gli appassionati, per fornire novità di mercato, dare ascolto e risposte alle domande, raccogliere progetti e proposte. "Vedere ragazzi che si mettono in gioco per fare squadra è un orgoglio", commenta il sindaco Andrea Baldini.

Nando Magnani