Nasce Ferrara Welfare Hub: "Così aiutiamo le persone"

Prendi due ragazze rampanti, due professioniste e due grandi amiche. Mettici un’idea in comune ed ecco Ferrara Welfare Hub, cooperativa a produzione lavoro con sede in via Alberto Lollio 18. Protagoniste e socie sono Silvia Passarotto, traduttrice, interprete da oltre 25 anni e consulente di Procura e Tribunale, ha dedicato la sua carriera a superare le barriere linguistiche e culturali, aiutando persone ed aziende a comunicare senza ostacoli. E Giulia Bettarelli, praticante avvocato, con esperienza nella gestione aziendale grazie all’attività di famiglia.

"Ferrara Welfare Hub – spiegano – è un punto di riferimento per chi si trova in città o provincia e ha bisogno di orientamento e assistenza per vivere al meglio. Sia per cittadini stranieri, ma anche per lavoratori temporanei, studenti, turisti o una famiglia. Offriamo servizi integrati aiutando a superare ostacoli burocratici, linguistici e logistici".

Diversi i campi e le aree tematiche che la cooperativa è pronta a trattare. Tra questi il settore della disabilità, con la cooperativa che ha appena stipulato una collaborazione con ’Il piccolo principe’. "Un tema – riprendono Silvia e Giulia – a noi molto caro, vogliamo cercare di sostenerli nell’affiancamento dei genitori, dall’organizzazione dei campi estivi allo sport, dalla scuola alle pratiche burocratiche".

I settori immobiliari, assicurativi e linguistici, sono altri punti di riferimento e di lavoro di ’Fwh’. "Ma – puntualizzano le giovani socie – non siamo tuttologhe. Abbiamo le nostre competenze e abbiamo bisogno di affidarci ad altrettante persone competenti che andremo a scegliere tra partner di grande affidabilità. Il focus è assistenza e aiuto per affrontare un problema".

Non casuale nemmeno la scelta del nome, "dove abbiamo deciso di mettere prima di tutto Ferrara, la nostra città, un’eccellenza che vogliamo esportare ovunque".