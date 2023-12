Nasce il Centro studi ’Roberto Pazzi’

"Mentre i morti mi credono uno di loro…", sono le parole di Roberto Pazzi che chiudono il cortometraggio realizzato da Alessandro Turco, e proiettato il 18 dicembre, in apertura alla conferenza stampa del Festival della poesia, organizzato dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, che si terrà dal 7 all’11 febbraio e che sarà dedicato proprio alla memoria dello scrittore. "Elegia per Roberto Pazzi ha una costruzione ispirata al cinema russo, da lui molto amato – esordisce il regista Turco – e a ’Doppia vista’, il nuovo romanzo pubblicato postumo da ’La nave di Teseo’. Nella sua dimora ferrarese, le immagini scorrono alla ricerca di ciò che gli è appartenuto, mentre la voce del poeta risuona ancora tra le pareti. Raccogliendo le sue ultime volontà abbiamo concepito un centro studi a suo nome, presieduto da coloro che considerava suoi successori ideali, insieme, rispettivamente Stefano Baldrati e Matteo Bianchi". Con queste premesse, è nato il Centro Studi ’Roberto Pazzi’, associazione culturale con sede nell’abitazione stessa dello scrittore, in via Contrada della Rosa. "Nel cortometraggio – prosegue Stefano Baldrati, presidente onorario del centro – la sua sostanza, la sua carne che coincide con la sua opera letteraria, è viva poiché sopravvissuta alla morte corporale. Tra le nostre intenzioni, c’è quella di mantenere vive sia le istanze sia le stanze di Roberto, e di aprirle agli autori esordienti che credono nella fantasia quale strumento per risolvere le contraddizioni e le mancanze del quotidiano". Inoltre il centro studi si impegnerà a catalogare la biblioteca dello scrittore. "Per quasi mezzo secolo il suo studio è stato un rifugio, ma anche il suo osservatorio privilegiato sulla città, rivelando un’altra inclinazione condivisa con l’Ariosto – conclude il presidente Matteo Bianchi – Pazzi è stato un intellettuale organico, che ha riletto il contesto sociale attraverso la tradizione e senza mai rinunciare all’apporto dei classici, ma che al contempo non ha risparmiato alcunché alle storture dell’esercizio del potere. Ci occuperemo anche degli articoli pubblicati negli anni in qualità di critico del “New York Times”, del “Corsera” e di “QN”, nonché degli scambi epistolari con le personalità che hanno orientato l’immaginario del Novecento internazionale". Simbolicamente, la prima socia onoraria è l’amica scrittrice Dacia Maraini.